Wohnquartier Magnifique 3 pces avec balcon soucca

von
$830,775
20.02.26
$830,775
20.05.25
$744,385
;
7
ID: 26012
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Français Français
Am gefragtesten Standort Kiryat Yovel – an der Grenze von Ramat Denya und Ramat Sharet, in der Nähe der zukünftigen Straßenbahnlinie, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Malha, Parks und öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt. In einem kürzlichen Gebäude nach der Bewehrung (Tama 38), mit Aufzug von Shabbat und Zugang komplett ohne Schritte, ist eine moderne 3-Zimmer-Wohnung, nur vor einigen Jahren gebaut. Fläche von 77 m2 gut angeordnet, hell mit zwei Orientierungen! Schöne Terrasse von 12 m2, teilweise angepasst für Soccah, mit offenem und grünem Blick. Die Wohnung umfasst auch: • Eine Master Suite mit eigenem Duschbad • Ein zusätzliches Badezimmer mit Badewanne • Ein sicheres Zimmer (Mamad) • Zentrale Klimaanlage • Bodenheizung • Und ein privater Abstellraum im Cadastre (Tabou)

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,10M
Duplex Penthouse zu verkaufen in Ashdod : Großes Wohnzimmer und Küche mit Blick auf eine Terrasse von 18m2 mit Blick auf den Park, 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer und WC, auf dem Boden große Terrasse, Elternsuite mit Ankleideraum und Ein Keller und ein Parkplatz vervollständigen diese Immobilie
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
APARTMENT 4 TEILE MIT SEA VIEW – ZWEI NICHT aus dem GORDON-Satz Fläche: 94 m2 gebaut + 10 m2 Terrasse Boden: 1 von 7 Teile: 4 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer Parkplatz: 2 Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Komfort, Stil und privilegierter Lage in dieser hervorragenden 4-Zimmer-Wohnung…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Jerusalem, Israel
von
$815,100
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
