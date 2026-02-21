  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse

Wohnquartier Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse

Jerusalem, Israel
von
$968,715
20.02.26
$968,715
02.04.25
$828,655
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 25644
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$2,88M
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$9,09M
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
von
$1,35M
Wohnviertel Appartement de standing
Jerusalem, Israel
von
$1,34M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jerusalem, Israel
von
$968,715
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Wohnviertel Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Wohnviertel Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Wohnviertel Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Wohnviertel Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Wohnviertel Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Chadera, Israel
von
$962,445
BZH Exklusiv in einem der Flaggschiff-Projekte des Meeres, 'Hof Halavan de Hadera! Die französische Abteilung von RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen eine Traumwohnung in einem sehr hochstehenden Gebäude vor dem Meer! Eigenschaften: ⭐️ 3-Zimmer-Wohnung (87 m2), ⭐️ Im 12. Stock von 25 ⭐️ Meh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
VERKAUF Entdecken Sie diese schöne Wohnung in einem renovierten historischen Gebäude, nur 100 Meter vom Meer entfernt. Eigenschaften: • Fläche: 80 m2 + Balkon von 5 m2 • Etage: 2. mit Aufzug • Arrangement: 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer • Parkplatz: 2 Plätze Ruhige Straße in der Nähe des Royal…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Maison arabe
Wohnviertel Maison arabe
Wohnviertel Maison arabe
Wohnviertel Maison arabe
Wohnviertel Maison arabe
Wohnviertel Maison arabe
Wohnviertel Maison arabe
Jerusalem, Israel
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen