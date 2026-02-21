  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Beau 3 pieces renove avec balcon soucca

Jerusalem, Israel
von
$1,03M
20.02.26
$1,03M
02.04.25
$926,970
3
ID: 25642
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Zinssatz
Zinssatz
Darlehensbetrag
Darlehensbetrag
Termin
Termin
Monatliche Zahlung
Monatliche Zahlung
Andere Komplexe
Tel-Aviv, Israel
von
$3,43M
Zum Verkauf! Einzigartiges Duplex-Penthouse in einem kürzlich erhaltenen Boutique-Gebäude Stellplatz der Wahl, in der Nähe der Shenkin Street, im Herzen von Tel Aviv Die neue Straßenbahnlinie ist nur 2 Gehminuten entfernt 140 m2 Wohnfläche 80 m2 private Dachterrasse Das Hotel liegt in e…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Jerusalem, Israel
von
$783,750
Renovierter 3 Zimmer Apartmentbereich 70m2 - Bayit Vegan Jerusalem 2. Stock, Ost-West-Belichtung Wohnzimmer, Esszimmer, Küche 2 Schlafzimmer, 1 Dusche, 2 Toiletten Klimatisierung, Buche, Grill, Panzertür 1 Parkplatz, Renoviert vor 2 Jahren Preis : 2 500 000sh (Dieser Preis beinhaltet nicht u…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
Außergewöhnliche Wohnung in Mekor Haim, in der Nähe von Baka und Emek Refaim Das Hotel liegt am Fuße des Hamesila Parks, in einem neuen und gehobenen Boutique-Gebäude (mit eleganter Lobby, Shabbat Aufzug und Tiefgarage). Wohnung von 4 Zimmern von 93m2 plus Balkon von 9m2, wo jedes Detail so…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
