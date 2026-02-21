  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Magnifique 2 pieces meuble

Jerusalem, Israel
von
$1,724
20.02.26
$1,724
02.04.25
$1,545
;
5
ID: 25641
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Andere Komplexe
Haifa, Israel
von
$818,795
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Sonderangebot für den Start: zahlen Sie jetzt 400.000, und der Rest - nach einem speziellen Plan näher an der Siedlung, und ohne Bezug auf den Index. Die Anzahl der Wohnungen und die Dauer der Aktion sind begrenzt.Über das ProjektGeschlossenes Boutiqueviertel an der Kreuzung von Shoshanat ha…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
In Bograshov Straße, in der Nähe des Dizengoff Center, in einem renovierten Gebäude, 4 Zimmer Duplex Penthouse von 100m2 mit 2 Bädern und einer Terrasse von 70 m2 Etage 4 : 3 Schlafzimmer mit einem Master, 2 Bäder 5. Stock: Wohnzimmer + Küche mit großer Terrasse von 70m2 mit SPLENDIDE Blick …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Tel-Aviv, Israel
von
$1,35M
In der Nahalat Benyamin Street, einen Steinwurf von der Kalisher Street, 5 Minuten zu Fuß von Neve Tsedek, sublime Class Gebäude mit schönen hohen Decken, 3 Zimmer von 60m2 mit Balkon, 1. Stock (wie ein 2. Stock) Aufzug, Michail
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
