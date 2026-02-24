  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Bonne occasion

Aschkelon, Israel
von
$467,115
20.02.26
$467,115
16.03.25
$418,541
24.02.25
$419,733
04.02.25
$412,879
26.12.24
$414,369
;
8
ID: 23600
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$909,150
Wohnviertel Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Jerusalem, Israel
von
$3,762
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberias, Israel
von
$3,51M
Wohnviertel Au centre avec terrasse bonne affaire
Tel-Aviv, Israel
von
$940,500
Wohnviertel Magnifique
Aschkelon, Israel
von
$780,615
Andere Komplexe
Aschkelon, Israel
von
$529,815
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Jerusalem, Israel
von
$1,72M
Wir freuen uns, unser brandneues exklusives Produkt im renommierten Stadtteil Arnona von Jerusalem präsentieren zu können. Im Shop-Projekt "Bustan arnona" bestehend aus nur 6 Etagen inklusive 22 Wohnungen im Gebäude. Letztes Penthouse 4 Zimmer von 139m2 + 54.5m2 Terrassen soucca. Das Innen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Particulier
Aschkelon, Israel
von
$501,600
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
