  4. Wohnquartier Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$2,11M
20.02.26
$2,11M
07.06.25
$1,89M
;
3
ID: 26308
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Français Français
In der beliebten Gegend des alten Nordens, am nördlichen Ende der Sokolov Street — ein paar Schritte vom Park, dem Hafen, Cafés, Restaurants und Transport — entdecken Sie eine schöne 4-Zimmer-Duplex zum Verkauf : 100 m2 + 20 m2 sonnige Terrasse Erdgeschoss: geräumiges Wohnzimmer, moderne Küche, Gästetoilette und große Terrasse von 20 m2 Fassade Im unteren Stock: 3 Schlafzimmer mit einer Master-Suite, sicheren Schutz, Bad und einem Büro- oder Familienbereich Entdecken Sie die Aussicht, die Atmosphäre und den einzigartigen Rhythmus des alten Nordens von Tel Aviv!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

