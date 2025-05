Wohnquartier Appartement neuf avec vue panoramique dans une tour de luxe a bat yam

Eine neue Wohnung mit herrlichem Panoramablick auf das Meer und den Stadtstreifen. Das Hotel liegt auf einem hohen Stock einer der interessantesten Entwicklungen - der 32-stöckige Aura Pivko Luxusturm in Bat Yam, mit seiner beeindruckenden Liste von Features und Annehmlichkeiten. Nur 200 m von der leichten U-Bahn-Station entfernt bietet es eine maximale Zugänglichkeit zur Metropole von Tel Aviv. Ein paar Schritte entfernt finden Sie Schulen, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Cafés, Einkaufszentren und vieles mehr. Das Projekt wurde von einem der angesehensten Architekten Israels Ilan Pivko entworfen. Es bietet eine Vielzahl von geräumigen Apartments, entworfen in einem New Yorker Stil mit großen Terrassen mit Blick auf das Meer und das grüne Boulevard. Das Apartment bietet einen Wohnbereich von 77 m2 mit einer zusätzlichen Terrasse von 22 m2. Das Wohnzimmer verfügt über ein geräumiges Wohnzimmer, eine offene Designküche, drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Es hat einen Parkplatz. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details