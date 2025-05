Wohnquartier Appartement de reve a ramat gan

Neu auf dem Markt! Schöne Wohnung in einem neuen und hochwertigen Projekt im Herzen von Ramat Gan. Warum ist diese Wohnung so besonders? •76 m2 perfekt angeordnet •Large 12,5 m2 Terrasse - perfekt für sonniges Frühstück! • Hohe Etage - Panoramablick auf die Stadt • Fassade mit Blick auf die Haroeh Street - natürliches Licht und viel Luft •Parkplatz mit Aufzug Warum sollten Sie interessiert sein? - Neubau - vor weniger als einem Jahr geliefert - Zentrale Lage und Suche - Junges und dynamisches Viertel - ideal für junge Familien oder Investoren - Pflegendes Design und hochwertige Konstruktion Dies ist Ihre Chance, in eine neue und entworfene Wohnung in einer erstklassigen Lage zu bewegen! Auf der Suche nach einer Immobilieninvestition? Das ist genau die Wohnung, die Sie brauchen - die starke Nachfrage nach Mieten in der Gegend verspricht hervorragende Erträge! Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht! Kontaktieren Sie uns heute, um einen Besuch zu vereinbaren und für sich selbst das enorme Potenzial dieser Wohnung zu sehen