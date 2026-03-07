  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Nahariah, Israel

Wohnviertel Vue sur la mer
Naharija, Israel
von
$705,375
Akhziv — Superb 5 Zimmer zum Verkauf Blick auf das Meer 125 m2 + Terrasse 20 m2 (Seeblick) Aufzug • Parkplatz • Mamad
Wohnviertel Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Naharija, Israel
von
$808,830
Im neuen Stadtteil Akhziv, schöne Wohnung 5 Zimmer von ca. 120m2 mit Terrasse von 20m2 und schönem Meerblick. Das Hotel liegt im 6. Stock auf 8 umfasst Keller, Parkplatz, 2 Aufzüge
Naharija, Israel
von
$311,933
Apartment 3 Zimmer 70m2 im kleinen Gebäude von 3 Etagen in der Wohngegend in der Nähe von Geschäften weniger als 10 Gehminuten vom Bahnhof und dem Zentrum entfernt. Wohnung gemietet für 4 Jahre
