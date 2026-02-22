Wohnquartier Vue sur la mer

  1. Realting.com
Naharija, Israel
von
$705,375
ID: 33747
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija

Über den Komplex

Akhziv — Superb 5 Zimmer zum Verkauf Blick auf das Meer 125 m2 + Terrasse 20 m2 (Seeblick) Aufzug • Parkplatz • Mamad

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Freizeit

Wohnviertel Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Chadera, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Rare appartement 5 pieces a ashdod
Aschkelon, Israel
von
$843,315
Wohnviertel La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Aschdod, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$2,01M
Wohnviertel Baka penthouse duplex
Wohnviertel Baka penthouse duplex
Wohnviertel Baka penthouse duplex
Jerusalem, Israel
von
$4,389
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Wohnviertel Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Wohnviertel Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Wohnviertel Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Wohnviertel Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Wohnviertel Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Naharija, Israel
von
$564,300
In einem kleinen Gebäude auf der Hertzl Straße im beliebten Stadtteil Ein Sara in Nahariya Dupleix .. als kleine Villa, einschließlich, * im Erdgeschoss: helles Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer mit Terrasse Zugang * Obergeschoss: 2 geräumige Zimmer, Master Suite mit Dusche und Terrasse Zugang von …
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra’anana, Israel
von
$1,75M
Sehr neuer Gebäude von 6 Etagen. Charmantes Duplex mit 5 Zimmern von 158 m2 Netto ( 178 m2 Brutto) und 3 Bädern. Terrasse von 23 m2. Ansicht deaktivieren. Schöne versteckte Küche. 4 Schlafzimmer enthalten mamad. ein echter Pepetit im Stadtzentrum. auf Ebene 1: Wohnzimmer/Esszimmer/Küche/Mama…
