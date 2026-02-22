  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Naharija
  4. Wohnquartier Special investisseur

Wohnquartier Special investisseur

Naharija, Israel
von
$311,933
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33542
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Apartment 3 Zimmer 70m2 im kleinen Gebäude von 3 Etagen in der Wohngegend in der Nähe von Geschäften weniger als 10 Gehminuten vom Bahnhof und dem Zentrum entfernt. Wohnung gemietet für 4 Jahre.

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Haut standing
Netanja, Israel
von
$1,35M
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Aschdod, Israel
von
$924,825
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$363,660
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Aschdod, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$5,49M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Special investisseur
Naharija, Israel
von
$311,933
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 3 pieces bien situe
Wohnviertel 3 pieces bien situe
Wohnviertel 3 pieces bien situe
Jerusalem, Israel
von
$1,473
gut agencer
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,22M
Neue 3-Zimmer-Wohnung 112m2 - Bayit Vegan, Jerusalem Dritte Etage, Neubau Terrasse 8m2 soucca Wohnzimmer, Esszimmer, 1 Küche 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 2 Toiletten Klimaanlage, Schlafsack, Bewaffnete Tür, Aufzug, Parkplatz Preis: 3,900,000sh (Agenturausschuss 2% ohne Steuern) Für weite…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Wohnviertel Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Wohnviertel Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Wohnviertel Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Wohnviertel Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Alle anzeigen Wohnviertel Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Wohnviertel Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Aschkelon, Israel
von
$589,380
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen