  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Chadera, Israel

Tel-Aviv
43
Jerusalem
44
Netanja
4
Haifa
1
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Chadera, Israel
von
$843,315
BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv mit einer hervorragenden hellen Familienwohnung, in einem Neubau, im Hadera Seaside Distrikt, in Givat Olga, Menahem Begin Street! Eigenschaften: - 5 Stücke von ca. 120 m2, - Zwei Terrassen! 14 und 6 m2, - Ein schöner Wohnraum mit schöner Verteilu…
Wohnviertel Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Wohnviertel Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Chadera, Israel
von
$962,445
BZH Exklusiv in einem der Flaggschiff-Projekte des Meeres, 'Hof Halavan de Hadera! Die französische Abteilung von RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen eine Traumwohnung in einem sehr hochstehenden Gebäude vor dem Meer! Eigenschaften: ⭐️ 3-Zimmer-Wohnung (87 m2), ⭐️ Im 12. Stock von 25 ⭐️ Meh…
