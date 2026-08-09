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Wohnimmobilien in Nusa Dua, Indonesien

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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Eine Ein-Zimmer-Residenz in einem Boutique-Hotel-Gebäude in Nusa Dua, um Mitte 2026 übergebe…
$72,600
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Wohnung 2 zimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/2
Ferienwohnungen in einer 4* Hotelresidenz in Nusa Dua - investieren in Komfort, Entspannung …
$86,072
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Eine Ein-Zimmer-Residenz in einem Boutique-Hotel-Gebäude in Nusa Dua, um Mitte 2026 übergebe…
$84,800
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 zimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Investitionen in Luxusimmobilien in Bali vom Entwickler!Der einzige Resortkomplex in Nusa Du…
$109,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Eine Ein-Zimmer-Residenz in einem Boutique-Hotel-Gebäude in Nusa Dua, um Mitte 2026 übergebe…
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Green Village ist ein Resort-Komplex in der zweiten Linie vom Meer mit einem wirklich einzig…
$450,000
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Studio in Benoa, Indonesien
Studio
Benoa, Indonesien
Fläche 20 m²
Stockwerk 2/3
The One Bali — Affordable Hotel Investment Under Wyndham ManagementThe One ist eine Resort-S…
$24,500
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Eine eigenständige Ein-Zimmer-Wellness-Stil Pool-Villa in der zweiten Phase einer verwaltete…
$215,976
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 103 m²
Schöne minimalistische Villa zum Verkauf in Ungasan, Jimbaran• 11 Minuten zu Melasti Beach, …
$146,025
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Eine Ein-Zimmer-Wohnung in einer verwalteten Resort-Community in Nusa Dua, die Anfang 2028 ü…
$105,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Das oberste Stock-Penthouse in einem Boutique-Hotel-Gebäude in Nusa Dua, um Mitte 2026 überg…
$125,000
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Villa 2 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 2 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 1
Green Village – Comfort+ Resort-Komplex im Herzen von Nusa Dua, BaliGreen Village ist ein mo…
$168,000
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 425 m²
Merkmale :Tanjung Benoa Beach House – Küsten-Steppigkeit mit modernem FlairLandgröße: 425 m2…
$944,000
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Villa 1 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 1 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Eine exklusive Wohnanlage in Balis begehrtester Lage, Nusa Dua. Elegante Villen mit einem…
$105,000
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Villa 1 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 1 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Vorverkauf von Resort-Villen von 90.000 USD mit gemeinsamen und privaten Pools und Meerblick…
$90,000
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Das Hotel liegt in einem hochwertigen Wohn-Cluster, der von ausländischen Bewohnern und Expa…
$162,250
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Eine Ein-Zimmer-Residenz in einem Boutique-Hotel-Gebäude in Nusa Dua, um Mitte 2026 übergebe…
$84,800
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Eine Ein-Zimmer-Wohnung in einer verwalteten Resort-Community in Nusa Dua, die Anfang 2028 ü…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
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Fläche 46 m²
Das oberste Stock-Penthouse in einem Boutique-Hotel-Gebäude in Nusa Dua, um Mitte 2026 überg…
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Benoa, Indonesien
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$109,900
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Eine Ein-Zimmer-Wohnung in der zweiten Phase einer verwalteten Resort-Gemeinschaft in Nusa D…
$82,375
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Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
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Das oberste Stock-Penthouse in einem Boutique-Hotel-Gebäude in Nusa Dua, um Mitte 2026 überg…
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Villa 3 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 3 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 226 m²
Moderne 3-Zimmer-Villa in Bukit, Nusa Dua, Bali. Das Hotel liegt in einem hochwertigen Wohnk…
$766,000
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Villa in Benoa, Indonesien
Villa
Benoa, Indonesien
Fläche 34 m²
🔥 SMART-виллвсего в 700🏡 30 стил📐 💵 🔸 🔸 ✅ 2 вил✅ Скияка 2%✅ — всего 20%📌 🎯 •4 ресторана и 2••
$95,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Eine eigenständige Ein-Zimmer-Wellness-Stil Pool-Villa in der zweiten Phase einer verwaltete…
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Villa 3 zimmer in Benoa, Indonesien
Villa 3 zimmer
Benoa, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 242 m²
Moderne 3-Zimmer-Villa in Bukit, Bali, Teil des Premium OCEANIQ 2 Komplex. Geräumiges 242 m2…
$838,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Eine Ein-Zimmer-Wohnung in der zweiten Phase einer verwalteten Resort-Gemeinschaft in Nusa D…
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Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
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Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 75 m²
🔥 Villa 1BR+ROOFTOP (75 m2) – $178.000 kaufen! 🔥Exklusives Angebot - Format mit Dachterrasse…
$178,000
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Benoa, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Benoa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Eine hochgeschossige Ein-Zimmer-Loft-Wohnung in einer verwalteten Resort-Gemeinschaft in Nus…
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