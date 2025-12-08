Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Ost-Nusa Tenggara, Indonesien

villen
3
4 immobilienobjekte total found
Haus 2 zimmer in Desa Matawai Amahu, Indonesien
Haus 2 zimmer
Desa Matawai Amahu, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a un…
$395,000
Eine Anfrage stellen
Villa in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Villa
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Villen auf Sumba Island! Stellen Sie sich Ihr Zuhause im Paradies vor: Villen mit herrlichem…
$160,000
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Villa in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Villa
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Genießen Sie die Serenity of Coastal Living – Voll ausgestattete 2-Bett-Strandvilla mit atem…
$450,000
Eine Anfrage stellen
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
OneOne
Villa 2 zimmer in Sumba Barat, Indonesien
Villa 2 zimmer
Sumba Barat, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a un…
$395,000
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Ost-Nusa Tenggara, Indonesien

