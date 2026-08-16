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Wohnimmobilien in Ost-Java, Indonesien

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Jabung, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Jabung, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Loft in Secana Beachtown, Canggu ✨Secana Beachtown ist ein stilvoller Wohnkomplex in der Näh…
$300,000
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RESIDE BALI GROUP
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Wohnung 2 zimmer in Jabung, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Jabung, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
The First Investment Hotel in the Heart of Nuanu Creative City (Bali) This is not just a …
$50,000
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Haus 6 zimmer in Peneleh, Indonesien
Haus 6 zimmer
Peneleh, Indonesien
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
M O A   V I L L A   R E S O R T   B A L I Villen ab $ 420.000 Nur Kaution $ 5000 Rückzahlung…
$495,000
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Haus 5 zimmer in Peneleh, Indonesien
Haus 5 zimmer
Peneleh, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
P R O E TO MADURA V I L L A R E S O R T E T O.VILL FÜR DAS KOMPLEXE GEBIET4, SPALICESLAND - …
$394,000
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