  2. Ungarn
  3. Mittelungarn
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Mittelungarn, Ungarn

villen
4
1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 6 zimmer in Schaumar, Ungarn
Herrenhaus 6 zimmer
Schaumar, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Etagenzahl 2
An der Grenze von Budapest in Shoymar, das Haus des Baus im Jahr 2018, 430 m2, 2 Stockwerke …
$1,40M
Immobilienangaben in Mittelungarn, Ungarn

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
