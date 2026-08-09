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Villen in Mittelungarn, Ungarn

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4 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Pomaz, Ungarn
Villa 6 zimmer
Pomaz, Ungarn
Zimmer 6
Fläche 243 m²
In einer der ruhigsten Gegenden von 2013 bietet Pomaz ein modernes, freistehendes Wohnhaus m…
$599,721
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Villa 5 zimmer in Harast, Ungarn
Villa 5 zimmer
Harast, Ungarn
Zimmer 5
Fläche 260 m²
Ein 260 m2, 5-Zimmer-Haus steht zum Verkauf in 2330 Dunaharaszti (deutsch: Harrast - eine St…
$423,375
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Villa 5 zimmer in Pomaz, Ungarn
Villa 5 zimmer
Pomaz, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 2
$687,231
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 zimmer in Schambeck, Ungarn
Villa 4 zimmer
Schambeck, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 172 m²
Etagenzahl 3
Das Anwesen befindet sich in Zsámbék, in einer ruhigen, grünen Gegend, in der Nähe der umlie…
$263,304
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Immobilienangaben in Mittelungarn, Ungarn

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