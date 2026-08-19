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Ferienhäuser in Regionalbezirk Zakynthos, Griechenland

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Zakynthos Municipality
5
Laganas Municipal Unit
3
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5 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Lithakia, Griechenland
Ferienhaus
Lithakia, Griechenland
Fläche 350 m²
Zum Verkauf drei Immobilien mit einer Gesamtfläche von 350 qm und ein Lager von 16 qm auf ei…
$885,531
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Ferienhaus 2 zimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Ferienhaus 2 zimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 1
Ferienhäuser auf Zakynthos – Im Verkauf stehen moderne Ferienhäuser (ca. 32 m²) auf der t…
$29,118
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Ferienhaus in Planos, Griechenland
Ferienhaus
Planos, Griechenland
Fläche 200 m²
Einfamilienhaus von 200 qm zu verkaufen auf einem Grundstück von 4700 qm im Varres Bereich v…
$354,213
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DD CO DEDD CO DE
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Kalamaki, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Kalamaki, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 225 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 225 qm in Zante. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, W…
$1,12M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Katastari, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Katastari, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Zante. 1. Stock besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$495,898
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