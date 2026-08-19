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Wohnungen in Regionalbezirk Zakynthos, Griechenland

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Zakynthos Municipality
6
Zakynthos Municipal Unit
6
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Set amidst the lush olive groves of the prestigious Vasilikos peninsula, this extraordinary …
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
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Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Eine wirklich außergewöhnliche Gelegenheit, eine von nur zwei neu gestalteten High-End-Ville…
$2,42M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Inmitten der üppigen Olivenhaine der prestigeträchtigen Halbinsel Vasilikos gelegen, ist die…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
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Zakynthos Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zakynthos Municipality, Griechenland
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Schlafräume 3
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Fläche 225 m²
A truly extraordinary opportunity to acquire one of only two newly designed high-end villas …
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Zakynthos

3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Regionalbezirk Zakynthos, Griechenland

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