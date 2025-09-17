Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Zagori Municipality, Griechenland

villen
3
reihenhäuser
6
8 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 1 zimmer in Ano Pedina, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Ano Pedina, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 280 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf wunderbares Hotel in der bezaubernden Gegend von Ano Pedina in der Gemeinde von …
$550,107
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Leptokaria, Griechenland
Villa 5 zimmer
Leptokaria, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 240 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$409,654
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 6 zimmer in Karies, Griechenland
Doppelhaus 6 zimmer
Karies, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
In der üppigen grünen und ruhigen Gegend von Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), ist ein h…
$128,179
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Reihenhaus 1 zimmer in Ano Pedina, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Ano Pedina, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf wunderbares Hotel in der bezaubernden Gegend von Ano Pedina in der Gemeinde von …
$234,088
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 1 zimmer in Ano Pedina, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Ano Pedina, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 130 qm in Epirus. Die Maisonette hat eine Ebene. Die Besitzer we…
$479,881
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Tsepelovo, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Tsepelovo, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Stone Zwei-Storey Haus zum VerkaufWir bieten zum Verkauf ein traditionelles und schönes Stei…
$215,573
Eine Anfrage stellen
Century 21Century 21
Haus 6 zimmer in Kipoi, Griechenland
Haus 6 zimmer
Kipoi, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 207 m²
Etagenzahl 2
Einfamilienhaus Zum Verkauf, Etage: Erdgeschoss, 1. (2 Ebenen), in Timfi - Kipoi. Das Freist…
$139,831
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 1 zimmer in Ano Pedina, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Ano Pedina, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 95 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf wunderbares Hotel in der bezaubernden Gegend von Ano Pedina in der Gemeinde von …
$245,793
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Zagori Municipality, Griechenland

mit Garage
mit Garten
Günstige
Luxuriös
