  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Zagori Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Garage

Duplexes mit Garage in Zagori Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 4 zimmer in Tsepelovo, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Tsepelovo, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Stone Zwei-Storey Haus zum VerkaufWir bieten zum Verkauf ein traditionelles und schönes Stei…
$215,573
