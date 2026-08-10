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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Thira, Griechenland

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Municipality of Thira
10
Thira Municipal Unit
10
Fira
3
10 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 8 zimmer in Karterados, Griechenland
Doppelhaus 8 zimmer
Karterados, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Santorini – Dual-residence property, private courtyard & wheelchair accessible – 1/6 Ownersh…
$97,910
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Haus 3 Schlafzimmer in Fira, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Fira, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Santorini Villa mit Jacuzzi – 1/6 Eigentum für €360.000Bei Ownership.gr, mit dem Miteigentum…
$424,671
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Bungalow 2 zimmer in Municipality of Thira, Griechenland
Bungalow 2 zimmer
Municipality of Thira, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Modernes Doppelhaus in Bestlage | Santorini Lage: Santorini — 2,5 km nach Fira, 1,4…
$374,989
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LDV InvestLDV Invest
Villa 2 zimmer in Emporio, Griechenland
Villa 2 zimmer
Emporio, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 750 m²
Etagenzahl 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
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Haus 4 zimmer in Fira, Griechenland
Haus 4 zimmer
Fira, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Santorini, Thera: In einem einzigartigen Ort der Insel Unterbau Haus 180 m2 in 550 m2 Grunds…
$841,224
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Wohnung 4 zimmer in Episkopi Gonias, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Episkopi Gonias, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Santorini, Ägäische Inseln, Griechenland
$450,928
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Haus in Fira, Griechenland
Haus
Fira, Griechenland
Fläche 360 m²
Santorini, Thera: In einem einzigartigen Ort der Insel werden 2 Häuser im Bau verkauft, je 1…
$1,68M
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Villa 7 zimmer in Firostefani, Griechenland
Villa 7 zimmer
Firostefani, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Houses for sale in Santorini,  Firostefani. Luxury houses for sale in Santorini. Homes fo…
$811,387
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Villa in Imerovigli, Griechenland
Villa
Imerovigli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Our new project, located in Mesaria, consists of twenty-five detached villas with private ga…
Preis auf Anfrage
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Haus 3 zimmer in Pyrgos Kallistis, Griechenland
Haus 3 zimmer
Pyrgos Kallistis, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Etagenzahl 2
Details zum Objekt:Standort: Pyrgos Kallistis, SantoriniSchlafzimmer: 2Badezimmer: 1Zustand:…
$301,771
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Thira

häuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Thira, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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