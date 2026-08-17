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Hotels in Sykia, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Hotel 1 780 m² in Sykia, Griechenland
Hotel 1 780 m²
Sykia, Griechenland
Fläche 1 780 m²
Verkauf: 1.780 m2 Hotel auf einem 8.382 m2. Grundstück in Sithonia Das Hotel liegt im Herze…
$1,77M
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Hotel 580 m² in Sykia, Griechenland
Hotel 580 m²
Sykia, Griechenland
Fläche 580 m²
Zum Verkauf, ein Hotel in Sithonia, in der Nähe eines touristischen Dorfes auf der Halbinsel…
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