Wohnungen in St Anargyros, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Municipality of Marousi, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Marousi, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$373,616
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 zimmer in Municipality of Marousi, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Marousi, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 91 m²
Wohnung im letzten Stock 91 qm. Im 5. Stock, Ecke, Fassade. Mit unbegrenzter Sicht. Hell. Gr…
$198,882
Immobilienangaben in St Anargyros, Griechenland

