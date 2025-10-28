Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeindebezirk Sithonia
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Gemeindebezirk Sithonia, Griechenland

Nikiti
31
Neos Marmaras
13
1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 7 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Luxuriöse Villa mit 300 m² in Sithonia – Komfort, Eleganz und herrlicher Ausblick. Zum Verk…
$1,46M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gemeindebezirk Sithonia, Griechenland

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen