  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeindebezirk Sithonia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Meerblick

Mehrstöckige Wohnungen am Meer in Gemeindebezirk Sithonia, Griechenland

Nikiti
7
2 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1/3
Zu verkaufen: eine zweistöckige Wohnung (Maisonette) von 103 m², gelegen im Küstenort Nikiti…
$326,360
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Entdecken Sie dieses wunderschöne zweistöckige Duplex, das sich im charmanten Küstendorf Nik…
$325,776
Immobilienangaben in Gemeindebezirk Sithonia, Griechenland

mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
