  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeindebezirk Sithonia
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Gemeindebezirk Sithonia, Griechenland

Nikiti
143
Neos Marmaras
33
5 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen: möbliertes zweistöckiges Einfamilienhaus mit einer Gesamtfläche von 100 qm, id…
$249,942
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: eine charmante Maisonette-Wohnung mit 103 m², gelegen in dem wunderschönen Küs…
$326,360
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: eine zweistöckige Wohnung von 75 m² in Nikiti, Sithonia (Chalkidiki). Die erst…
$198,147
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Doppelhaus 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Doppelhaus 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Etagenzahl 3
Eine zweistöckige Wohnung von 90 qm steht zum Verkauf und befindet sich im 1. und 2. Stock e…
$308,876
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: eine zweistöckige Maisonette mit 100 m² in Nikiti, Sithonia, Chalkidiki. Das O…
$314,704
Eine Anfrage stellen
