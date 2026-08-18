Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Serres
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Ferienhäuser in Serres, Griechenland

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Serres Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 270 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 270 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$401,441
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Serres Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 235 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 235 qm in Thessaloniki. Keller besteht aus einem WC, 2 Abst…
$554,933
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Serres, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen