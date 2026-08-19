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Stadthäuser in Regionalbezirk Serres, Griechenland

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Amphipolis Municipality
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Serres Municipality
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17 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 66 m²
Zweistufige Maisonette, 66 m2, auf einem 53 m2 Grundstück, nur 180 Meter vom Meer Sind Sie …
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Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 53 m²
Maisonette im Bau mit einer Gesamtfläche von 53 qm, Energieklasse A. Es verfügt über einen u…
$177,106
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Reihenhaus in Serres Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 176 m²
Verkauf Maisonette von 176 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$318,791
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Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 58 m²
Zum Verkauf Stadthaus von 58 Quadratmetern in den Vororten von Kavala im Bau. Das Stadthaus …
$169,355
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Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 66 m²
Zweistufige Maisonette, 66 m2, auf einem 53 m2 Grundstück, nur 180 Meter vom Meer Sind Sie …
$206,624
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Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
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Amphipolis Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
Verkauf unter Bau Maisonette von 63 qm in Kavala Vororten. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. S…
$165,299
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Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
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Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 53 m²
Zum Verkauf Stadthaus von 53 qm in den Vororten von Kavala im Bau. Das Stadthaus befindet si…
$157,049
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Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Verkauf Maisonette von 140 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$247,949
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Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
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Fläche 66 m²
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$205,443
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Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
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Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 60 m²
Zum Verkauf Stadthaus von 60 Quadratmetern in den Vororten von Kavala im Bau. Das Stadthaus …
$174,629
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Reihenhaus in Serres Municipality, Griechenland
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Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2 zweistöckige Stadthäuser von jeweils 80 m² in einem Vorort von Thessaloniki. …
$200,791
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Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
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Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 73 m²
Luxuriöse Maisonettes im Herzen von Ofrynio Beach – Eine einzigartige Gelegenheit für Reside…
$247,949
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Reihenhaus in Serres Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Maisonette von 100 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$247,949
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Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
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Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 60 m²
Zum Verkauf Stadthaus von 60 Quadratmetern in den Vororten von Kavala im Bau. Das Stadthaus …
$173,457
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Reihenhaus in Serres Municipality, Griechenland
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Serres Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Maisonette von 105 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$188,913
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Amphipolis Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
Zum Verkauf Maisonette von 104 qm in Asprovalta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$649,390
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Schlafräume 2
Fläche 102 m²
Zu verkaufen Maisonette von 102 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonet…
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