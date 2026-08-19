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Wohnungen in Regionalbezirk Serres, Griechenland

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Amphipolis Municipality
5
Visaltia Municipality
3
9 immobilienobjekte total found
Wohnung in Amphipolis Municipality, Griechenland
Wohnung
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 34 m²
Zum Verkauf Erdgeschoss Wohnung von 34.35 qm, mit einem kleinen privaten Garten an der Front…
$101,965
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nigrita, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nigrita, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
Zu verkaufen Wohnung von 91 qm in Serres. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$86,569
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Amphipolis Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Amphipolis Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 40 qm in Kavala Vororten. Die Wohnung befindet sich im Erdge…
$114,256
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Aidonochori, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Aidonochori, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 46 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 46 qm in Asprovalta. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschos…
$153,492
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Wohnung in Amphipolis Municipality, Griechenland
Wohnung
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 44 m²
Verkauf – Moderne Wohnung 44 m2 mit 16,5 m2 Balkon : Wohnung im ersten Stock mit einer Gesa…
$161,167
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aidonochori, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aidonochori, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm in Asprovalta. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es best…
$137,685
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Amphipolis Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Amphipolis Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 46 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 46 qm in Asprovalta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. …
$181,661
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Amphipolis Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Amphipolis Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 63 qm in Asprovalta. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschos…
$257,841
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ano Vrontou, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ano Vrontou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Wohnung von 135 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung hat 3 Ebenen. Erdgesch…
$129,878
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Serres

1 Zimmer
2 Zimmer

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