Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Rethymno
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Bergblick

Cottages mit Bergblick kaufen in Regionalbezirk Rethymno, Griechenland

Provinz Rethymnon
4
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 5 zimmer in Sfakaki, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Sfakaki, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk -2/1
Verkauf: Freistehendes Zweigeschoss-Haus 220 qm in Rethymno Zum Verkauf, ein ausgezeichnetes…
$587,403
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Rethymno, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen