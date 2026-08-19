Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Athen-West
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Regionalbezirk Athen-West, Griechenland

;
Municipality of Peristeri
22
Municipality of Ilion
13
Municipality of Petroupoli
3
43 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 3
Diese moderne Ein-Zimmer-Wohnung befindet sich im Erdgeschoss eines Gebäudes, das 1986 erbau…
$289,562
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Vista Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 1 Schlafzimmer in Region Attika, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Region Attika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/2
Zum Verkauf: Eine moderne, komplett eingerichtete Wohnung, die derzeit in Aigaleo gebaut wir…
$289,562
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Vista Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 2 zimmer in Municipality of Petroupoli, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Petroupoli, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 2/5
Terra Rock Residences Investmentwohnungen mit privaten Stellplätzen in Athen (Petroupoli)…
$351,387
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Ilion, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus Froor Wohnung -- Athen West: Ilion-Nea Liosia - Micheli 100 Sq.m., 3…
$262,207
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Region Attika, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Region Attika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Studios zum Verkauf – 3 Minuten zu Fuß von der gleicheo MetroKomplett renoviertes Gebäude bi…
$104,984
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 4
Wohnung I4 – Terrassenhöhen, Peristeri im Erdgeschoss des Gebäudes
$292,581
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
TekceTekce
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 4
Wohnung I2 – Terrassenhöhen, Peristeri im Erdgeschoss des Gebäudes
$286,844
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Ilion, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Zu verkaufen Wohnung von 128 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$304,623
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Ilion, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 77 m²
Zum Verkauf -- Wohnanlage -- Athen West: Ilion-Nea Liosia - Agios Fanourios 77 Sq.m., 1 Schl…
$122,363
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Ilion, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$289,274
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Ilion, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
Zu verkaufen Wohnung von 97 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$318,791
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Ilion, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Ilion westlich von Athen Palatiani Bereich, Wohnung von 90 qm Ecke luftig und hell 2. Stock …
$227,246
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/4
Wohnung A9 – Terrassenhöhen, Peristeri im 1. Stock des Gebäudes
$298,317
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Ilion, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 117 m²
Verkauf Duplex von 117 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im 2. Stock und 3. Stock. 2. St…
$218,431
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus Froor Wohnung -- Athen West: Peristeri - 75 qm, 2 Schlafzimmer, 1 Ba…
$128,190
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 3/4
Apartment C2 – Terrassenhöhen, Peristeri im 3. Stock des Gebäudes
$298,317
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 50 m²
Etagenzahl 4
Wohnung I7 - Terrassenhöhen, Peristeri im Erdgeschoss des Gebäudes
$298,317
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 4
Wohnung I6 – Terrassenhöhen, Peristeri im Erdgeschoss des Gebäudes
$298,317
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Ilion, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Zu verkaufen Wohnung von 90 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$360,116
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung in Municipality of Ilion, Griechenland
Wohnung
Municipality of Ilion, Griechenland
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 100 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im zweiten Sto…
$176,551
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Petroupoli, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Petroupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus Froor Wohnung -- Athen West: Petroupoli 107 m2, 3 Schlafzimmer, 1 Ba…
$367,090
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Ilion, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Zum Verkauf -- Wohnanlage -- Athen West: Ilion-Nea Liosia 42 qm, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimme…
$87,402
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus Froor Wohnung -- Athen West: Peristeri - 61 qm, 1 Schlafzimmer, 1 Ba…
$122,363
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Zum Verkauf -- Wohnanlage -- Athen West: Peristeri - Kipoupoli 80 qm, 2 Schlafzimmer, 1 Bade…
$151,497
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 4
Wohnung I5 – Terrassenhöhen, Peristeri im Erdgeschoss des Gebäudes
$294,875
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Ilion, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 92 m²
Zu verkaufen Wohnung von 92 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$312,888
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 4/4
Wohnung D6 – Terrassenhöhen, Peristeri im 4. Stock des Gebäudes
$355,686
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 4
Wohnung I3 – Terrassenhöhen, Peristeri im Erdgeschoss des Gebäudes
$292,581
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Ilion, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus Froor Wohnung -- Athen West: Ilion-Nea Liosia - 107 qm, 3 Schlafzimm…
$291,341
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Peristeri, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Peristeri, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Etagenzahl 4
Wohnung I8 - Terrassenhöhen, Peristeri im Erdgeschoss des Gebäudes
$166,369
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Athen-West

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Regionalbezirk Athen-West, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen