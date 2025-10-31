Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Piräus
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Meerblick

Studio-Wohnungen am Meer in Regionalbezirk Piräus, Griechenland

Piräus
7
Municipality of Piraeus
7
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$304,207
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Regionalbezirk Piräus, Griechenland

Günstige
Luxuriös
