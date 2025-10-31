Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Piräus
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Meerblick

Penthäuser am Meer in Regionalbezirk Piräus, Griechenland

Piräus
5
Municipality of Piraeus
5
Penthouse Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Penthouse 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Penthouse 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$348,128
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English
Penthouse 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Penthouse 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$348,128
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Piräus, Griechenland

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen