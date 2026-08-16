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Hotels in Regionalbezirk Ostattika, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Hotel 1 600 m² in Anavyssos, Griechenland
Hotel 1 600 m²
Anavyssos, Griechenland
Fläche 1 600 m²
Zu verkaufen Hotel von 1600 qm in Attika. Das Hotel hat eine Ebene. Ein herrlicher Blick auf…
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Hotel 2 415 m² in Municipality of Oropos, Griechenland
Hotel 2 415 m²
Municipality of Oropos, Griechenland
Fläche 2 415 m²
Das Hotel von 2.415 qm wird zum Verkauf angeboten. Es besteht aus 48 Doppelzimmern mit Balko…
$3,15M
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Hotel 950 m² in Marathon, Griechenland
Hotel 950 m²
Marathon, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 950 m²
Zu verkaufen Hotel von 900 qm in Attica. Das Hotel verfügt über 4 Stockwerke. Erdgeschoss be…
$1,84M
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