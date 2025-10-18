Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Pavlos Melas Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Pavlos Melas Municipality, Griechenland

Reihenhaus 6 zimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen Maisonette von 200 Quadratmetern in Thessaloniki .Die Maisonette hat 3 Ebenen. …
$374,541
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 415 m²
Stockwerk 4/1
Verkauf 4-stöckiges Haus von 415 qm in Thessaloniki. Keller besteht aus einem Abstellraum, e…
$585,220
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 5 zimmer in Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Pavlos Melas Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Etagenzahl 4
Verkauf Maisonette von 113 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss bes…
$310,167
Eine Anfrage stellen
