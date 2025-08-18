Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Pallini Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Garten

Reihenhaus mit Garten kaufen in Pallini Municipal Unit, Griechenland

3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Chaniotis, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Chaniotis, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie die ultimative Gelegenheit für Ihr Traumhaus! Eine außergewöhnliche, 158 m² gr…
$572,903
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Paliouri, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Paliouri, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Etagenzahl 2
Diese brandneue, möblierte Maisonette in Paliouri verbindet Luxus mit atemberaubendem Meerbl…
$456,971
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Pefkochori, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Pefkochori, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Genießen Sie absolute Ruhe und Luxus in dieser atemberaubenden dreistöckigen Maisonette-Wohn…
$908,544
Eine Anfrage stellen
