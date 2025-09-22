Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Neapoli Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Schwimmbad

Stadthäuser mit Swimmingpool in Neapoli Municipal Unit, Griechenland

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 3 zimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf Maisonette von 110 qm auf Kreta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$412,148
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Neapoli Municipal Unit, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen