  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Nea Penteli Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Bergblick

Villen mit Bergblick kaufen in Nea Penteli Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 1 zimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 330 m²
Etagenzahl 1
Die Villa befindet sich im Stadtteil Nea Penteli und besteht aus 3 Ebenen. Keller mit einer …
$1,52M
