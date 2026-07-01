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Häuser mit Pool in Nea Moudania, Griechenland

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Villa in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 330 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 330 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus 2 Wohnzimmern…
$944,567
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Immobilienangaben in Nea Moudania, Griechenland

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