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Häuser in Naxos, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 10 zimmer in Naxos, Griechenland
Haus 10 zimmer
Naxos, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 189 m²
Etagenzahl 4
Wunderbares Einfamilienhaus 189 qm. mit 4 Ebenen in Griechenland, Naxos, Aggidia zu verkaufe…
$376,931
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