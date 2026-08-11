Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Naxos
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Regionalbezirk Naxos, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Villa in Region Südliche Ägäis, Griechenland
Villa
Region Südliche Ägäis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 160 m²
Naxos island Agidia village. For sale on one of the most beautiful islandsof the Cyclades: 2…
$757,487
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Naxos, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen