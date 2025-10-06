Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of West Mani
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Meerblick

Cottages am Meer in Municipality of West Mani, Griechenland

Municipal Unit of Lefktro
3
Ferienhaus 4 zimmer in Riglia, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Riglia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 105 m2 in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$474,029
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Leuktro, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Leuktro, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Stockwerk -1/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 216 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$877,831
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 4 zimmer in Riglia, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Riglia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 139 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$585,220
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Municipality of West Mani, Griechenland

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
