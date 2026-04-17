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Villen mit Swimmingpool in Municipality of Vyronas, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Municipality of Vyronas, Griechenland
Villa
Municipality of Vyronas, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 360 qm in Athen. Das Untergeschoss besteht aus Wohnzimmer.…
$2,36M
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Immobilienangaben in Municipality of Vyronas, Griechenland

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