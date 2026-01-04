Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Pylos and Nestor
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Meerblick

Stadthäuser am Meer in Municipality of Pylos and Nestor, Griechenland

Reihenhaus 6 zimmer in Korifasio, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Korifasio, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 155 qm in Western Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgescho…
$449,261
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Immobilienangaben in Municipality of Pylos and Nestor, Griechenland

