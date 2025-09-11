Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen mit Bergblick kaufen in Municipality of Patras, Griechenland

Municipal Unit of Paralia
3
Municipal Unit of Rio
3
1 immobilienobjekt total found
Villa 10 zimmer in Platani, Griechenland
Villa 10 zimmer
Platani, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 400 qm in Peloponnes. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$749,082
