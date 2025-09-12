Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Marathonas
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Municipality of Marathonas, Griechenland

Nea Makri Municipal Unit
62
Marathon
5
Nea Makri
3
11 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 zimmer in Kato Souli, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Kato Souli, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 414 m²
Stockwerk 4/1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 414 qm in Attica. Keller besteht aus einem Abstellraum. Erd…
$620,334
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 7 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa 7 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 360 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,46M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 430 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 340 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem WCon…
$784,195
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Tut TravelTut Travel
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 151 qm in Athen. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$760,786
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 460 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 460 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, …
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 600 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$2,22M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Stockwerk 3/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 197 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$497,437
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 4 zimmer in Marathon, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Marathon, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 200 Quadratmetern in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schla…
$877,831
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 570 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 570 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 120 Quadratmetern in Attika. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Das Er…
$234,088
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 300 qm in Attika. Der Untergeschoss besteht aus einem Abs…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά

Eigenschaftstypen in Municipality of Marathonas

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Municipality of Marathonas, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen