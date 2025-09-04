Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Mandra-Eidyllia
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland

Municipal Unit of Vilia
3
1 immobilienobjekt total found
Villa 1 zimmer in Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Villa 1 zimmer
Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 800 m²
Etagenzahl 1
Villla Sofia ist der perfekte Ort für Ihren Traumurlaub im sonnigen Porto Germeno in Grieche…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Mandra Eidyllia, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen