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Stadthäuser am Meer in Municipality of Lagadas, Griechenland

Lagyna
5
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Reihenhaus in Lagyna, Griechenland
Reihenhaus
Lagyna, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Verkauf Maisonette von 400 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$696,618
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