  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Kifisia
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Bergblick

Villen mit Bergblick kaufen in Municipality of Kifisia, Griechenland

Ekali Municipal Unit
6
1 immobilienobjekt total found
Villa 11 zimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Villa 11 zimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 1200 qm in Athen. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$7,61M
Eine Anfrage stellen
